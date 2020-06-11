Нові терміни впровадження програмних РРО

Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» перенесено терміни набуття чинності законодавчих норм щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, відтерміновуються:

— з 19 квітня до 1 серпня 2020 року — можливість застосування програмних РРО і збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій;

— з 1 жовтня 2020-го до 1 січня 2021 року — запровадження механізму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО фізичними особами-підприємцями — платниками єдиного податку другої та третьої груп, які проводять ризикові види діяльності;

— з 1 січня до 1 квітня 2021 року — обов’язок застосування РРО усіма фізичними особами-підприємцями — платниками єдиного податку другої та третьої груп.

Тобто суб’єкти господарювання мають можливість підготуватися до набрання чинності вимог законів.

За незастосування РРО або застосування з порушенням встановлених вимог передбачається деяке збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій, оскільки діючі норми щодо розміру штрафних санкцій були прийнято ще в 2000 році.

При цьому, жодних додаткових штрафів до вже передбачених Законом України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не встановлюється.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області