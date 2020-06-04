Вагомі плюси

Упродовж січня-травня 2020 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшов один мільярд 651,3 мільйона гривень податкових платежів. Аналогічні торішні показники перевищені на 3,5 відсотка або 56 мільйонів.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопільщини, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Надходження з податку на доходи фізичних осіб, скажімо, склали один мільярд 106 мільйонів гривень, що на 3,4 відсотка або на 36,7 мільйона більше, ніж у січні-травні 2019 року.

Далі за рівнем надходжень — єдиний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів понад 301 мільйон гривень, що більше на 12,2 відсотка або на 32,7 мільйона, ніж торік. До місцевих скарбниць також спрямовано 112,3 мільйона гривень плати за землю.

Лише за травень 2020 року доходи місцевих бюджетів склали 320,6 мільйона гривень, що на 4,2 відсотка більше, ніж очікувалося. Плюс становить 13,1 мільйона гривень. Зокрема, представники бізнесу сплатили 213,9 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 61,5 мільйона єдиного податку та 20,3 мільйона плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області