Якщо в податковій накладній помилкові обов’язкові реквізити

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, які податкові накладні не підлягають реєстрації.

Не підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкові накладні:

— в яких не зазначено будь-які обов’язкові реквізити;

— які містять помилки, що заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов’язань.

Покупець не має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, в якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (ПКУ), якщо помилки в реквізитах такої накладної заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, навіть за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

Право на податковий кредит на підставі такої податкової накладної виникає лише після виправлення помилок шляхом складання до податкової накладної розрахунку коригування та реєстрації його в ЄРПН.

Разом із цим, покупець має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, в якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, а помилки в реквізитах такої накладної не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони та суму сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області