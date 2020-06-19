Якщо вирішили обрати третю групу

Відповідно до пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку, зокрема, третьої групи здійснюється відповідно до його підпунктів 298.1.1—298.1.4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контрольного органу за місцем податкової адреси заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (перший абзац підпункту 298.1.1).

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (другий абзац пункту 45.2 статті 45 ПКУ).

Згідно ж із другим-шостим абзацами підпункту 298.1.1 заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

4) державному реєстратору під час державної реєстрації, зокрема, створення юридичної особи. Відповідна заява або відомості передаються до контрольних органів у порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області