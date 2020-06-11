Юнаки з дівчатами тріумфують, чоловіки прагнуть поборотися за нагороди

Через неможливість продовження юнацьких чемпіонатів у «Дитячій волейбольній лізі України» в зв’язку із пандемією коронавірусу вітчизняна федерація волейболу вирішила визначити їхніх лауреатів за підсумками першого етапу, матчі якого відбулися з листопада минулого року по березень нинішнього. А це означає, що відразу дві тернопільські команди завоювали титул чемпіонів у своїх вікових групах.

Насамперед варто, звісно, розповісти про тріумф юнаків 2004 року народження з Тернопільської КДЮСШ №1. Підопічним Назарія Семотюка на всеукраїнській арені не було рівних третій сезон поспіль. Торік ми вже називали імена переможців. Не відмовлю собі в задоволенні озвучити їх ще раз: Назар Мамчур, брати Владислав та Анатолій Шельвахи, перший з яких є капітаном колективу, Михайло Фукса, Олександр Масира, Назар Лівіцький, Назар Дмитрук, Дмитро Ващекін, Олег Дмитрів та Євген Бойко. Хлопці надзвичайно сильно провели всі тринадцять поєдинків, дозволивши суперникам лише в одному з них відібрати хіба одну партію.

Успішний досвід виступів на всеукраїнській арені перед початком сезону мали і дівчата 2006 року народження з реформованої нині Тернопільської ДЮСШ із футболу та інших ігрових видів спорту. Підопічні граючої тренерки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» Людмили Борознової, якими також опікується волейбольний клуб майстрів і Тернопільський національний економічний університет, рік тому в дебютному для себе чемпіонаті завоювали «срібло». А з другої спроби підкорилася і чемпіонська вершина.

Цікаво, що капітаном команди є донька наставників багаторазових призерок чемпіонатів України серед жіночих команд суперліги Віктора та Олени Туркулів Вероніка. Разом із нею максимум сил для перемоги віддали також Діана Голод, Богдана Грицик, Олександра Шубала, Катерина Біляк, Анастасія Пирожкова, Катерина Бохняк, Софія Куліч, Анастасія Піц, Юлія Паламар, Елана Такшанова і Жанна Ліщак.

Після дострокового припинення чемпіонатів України в елітних чоловічому і жіночому дивізіонах та визначення лауреатів у «Дитячій волейбольній лізі України» нинішній сезон усе ж не завершився. Деяке послаблення умов карантину дозволило Федерації волейболу України продовжити баталії в інших майстрівських лігах. Зокрема й у вищій чоловічій, де перед оголошенням незапланованої тривалої перерви серед лідерів перебував і очолюваний Юрієм Кравцовим тернопільський «ДСО-ТНЕУ».

До завершення першого етапу турніру переважній більшості учасників завершилося провести по два матчі. Нашим землякам ще доведеться помірятися силами з одноосібним лідером «Політехніком-Одесою» і командою «ШВСМ-СумДУ». Поєдинки призначені на 20—21 червня. Спочатку їх планувалося провести у Львові.

Але, як повідомив уже згаданий Назарій Семотюк, який, попри тренерську діяльність, ще не завершив активну кар’єру гравця, через складну ситуацію із захворюванням на COVID-19 у сусідньому обласному центрі зустрічі перенесли до Файного міста в спортивний зал Тернопільського національного економічного університету. У рідних стінах, на думку капітана «ДСО-ТНЕУ», перед підопічними Юрія Кравцова завдання стоїть однозначне — вибороти путівку до чільного квартету, який продовжить боротьбу за нагороди чемпіонату і за місце в елітному дивізіоні вітчизняного чоловічого волейболу.

На фото: чемпіони України з тернопільських КДЮСШ №1 і ДЮСШ із футболу та інших ігрових видів спорту.

Фото із соціальних мереж