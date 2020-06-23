Завершується кампанія декларування доходів

Цьогорічна кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році, завершується першого липня. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Декларацію про майновий стан і доходи мають подати громадяни, які отримали доходи не від податкових агентів, іноземні доходи, або інші доходи, які не оподатковувалися під час їх виплати.

У зв’язку із запровадженням на території України карантину граничний термін подання декларації за 2019 рік перенесено з першого травня на перше липня 2020 року.

Також продовжено термін сплати задекларованих у ній податкових зобов’язань: фізичні особи зобов’язані до першого жовтня 2020 року (замість першого серпня) сплатити суму податкових зобов’язань, зазначених у поданих деклараціях.

Декларацію мають право подати платники податку, які мають право на податкову знижку. Декларація з метою використання права на податкову знижку за підсумками 2019 року подається по 31 грудня 2020 року включно.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом шістдесяти календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області