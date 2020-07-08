Форми електронних документів для користувачів програмних РРО

У банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС України у вкладці «Форми ПРРО» розміщено форми електронних документів для програмних реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються користувачами для реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації ПРРО, а також під час застосування ПРРО. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Можна ознайомитися із цими формами Суб’єктам господарювання — користувачам програмних РРО та розробникам комерційних програмних РРО можна ознайомитися із цими формами за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/.

Податківці також звернули увагу на те, що банер «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) також містить актуальну інформацію, пов’язану із запровадженням програмних РРО відповідно до вимог Закону України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», який набуде чинності з першого серпня цього року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області