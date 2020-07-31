Лішня: проща не відміняється

До редакції зателефонував настоятель храмів Православної церкви України у Куликові та Лішні, що на Кременеччині, відомий волонтер, людина року-2017 на Тернопіллі о. Андрій Любунь і попросив повідомити нашим читачам, що Всеукраїнська проща у Лішні родин загиблих у російсько-українській війні на сході України, попри карантин, цьогоріч таки відбудеться. Більше того, до неї доєднаються ще й військові капелани.

— Проща проходитиме три дні, 5—7 серпня, — розповідає о. Андрій. — П’ятого відбуватиметься заїзд гостей, їх поселення. На шосте серпня готуємо для них цікаву екскурсійну програму історичними пам’ятками Кременеччини і місцями, пов’язаними з національно-визвольними змаганнями у часи Другої світової війни та після неї. А сьомого числа, у день Успіння святої праведної Анни, — традиційна архієрейська Божественна літургія, панахида за полеглими з поминанням імен загиблих на Донбасі. Плануємо того дня закласти капсулу в стіну каплиці-пантеону, оскільки збираємось її розширювати: на її стінах уже не вистачає місця для нових плит із викарбуваними іменами

загиблих.

До речі, за час, що минув від торішньої прощі, пантеон поповнився гранітними плитами з іменами загиблих захисників України з Донецької, Миколаївської та Хмельницької областей. До Дня Незалежності очікуємо, що будуть виготовлені плити з іменами іванофранківців, чиє життя обірвалось на сході України. Тоді їх освятимо. До прощі ми облагородили цілюще джерело біля каплички, а під час прощі встановимо біля нього та освятимо скульптуру святої праведної Анни.

Чи багато родин загиблих очікують цьогоріч на Всеукраїнську прощу в Лішні? «Може, дещо менше, ніж у попередні роки, але ці люди дуже хочуть приїхати, помолитись у спільній молитві за своїх рідних, що вже біля Господа, поспілкуватись, провести разом якийсь час, підтримати одні одних. І ми не могли їм у цьому відмовити», — каже о. Андрій.

А хто допомагає в організації прощі? «Усе робимо власними силами, — твердить священник. — Усім селом викошували траву, впорядковували територію. Дуже вдячні військовим оперативного командування «Захід»: вони підставили нам своє надійне плече. А от влада відмовляла нас від проведення прощі через пандемію коронавірусної інфекції. Оскільки ми не погодились на таку пропозицію, може, тому їй не з руки було цього разу нам допомагати», — припускає священник із Лішні.

Але ж, кажу, коронавірус нікуди не дівся і людей необхідно убезпечити від можливого підхоплення інфекції. «Ми про це подбали, — запевняє о. Андрій. — По-перше, проща відбуватиметься просто неба, біля каплиці-пантеону. Там багато місця, є можливість дотримуватись безпечної дистанції. По-друге, прочан з-за меж області поселятимемо в маленьких готелях, щоб вони не скупчувались в одному місці. Замовили більше автобусів, що возитимуть їх на екскурсії, з тим, аби і в них теж можна було дотримуватися соціальної дистанції. Маски, антисептики — буде усе, як годиться. Та й Господь, вірю, буде з нами, не залишить нас без своєї опіки і допомоги».

Розмовляла Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел