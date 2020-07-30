На одну операцію — одна податкова накладна

Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) «зайво складених» податкових накладних визначено пунктом 24 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, згідно з яким у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до «зайво складених» податкових накладних. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для подібного коригування продавець (постачальник) повинен самостійно визначити, яка з кількох складених ним на одну і ту ж операцію податкових накладних є правильною, а яка (які) «зайво складеною(ними)».

При цьому один розрахунок коригування можна скласти лише до однієї «зайво складеної» податкової накладної. Якщо на одну і ту ж операцію з постачання товарів/послуг складено кілька податкових накладних, розрахунки коригування, особливості складання яких визначені в пункті 24 згаданого порядку, складаються окремо до кожної податкової накладної, яка визначена платником як «зайво складена», в тому числі і до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю).

Після коригування на одну операцію з постачання товарів/послуг в ЄРПН має залишитися одна податкова накладна. Причому коригування не може бути проведене, якщо в ЄРПН за результатами операції з постачання товарів/послуг не залишиться жодної податкової накладної.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області