П’ять медалей на п’ятьох

Як наша газета вже встигла повідомити в попередньому номері за п’ятницю, в Теребовлі відбувся відкритий турнір зі швидких шахів, присвячений Дню міста. В суперечці з господарями, а також інтелектуалами з обласного центру, Чорткова, Хоросткова надзвичайно успішно виступили юні прихильники древньої гри з Борщева, які займаються під керівництвом Ігоря Багрія.

П’ятеро з них узяли участь у змаганнях, і всі повернулися додому з нагородами. Особливо помітною була перевага борщівців у турнірі юнаків. Переміг Дмитро Сакундяк, за ним фінішували Артем Крупа і Тарас Дякун. До Борщева поїхав і головний приз, установлений для змагань дівчат. Його заслужено вручили Діані Скорохід. А Максим Сакундяк гідно підтримав старшого товариша Романа Сороку, посівши слідом за ним друге місце в турнірі дорослих.

У громадській організації «Федерація шахів Борщівщини» переконані, що успіх їхніх юних вихованців аж ніяк не випадковий. Хороших результатів домоглися завдяки наполегливій праці на тренуваннях. Навіть у літню пору діти щодня приходять до шахового клубу і займаються по кілька годин.

За свою гру юні шахісти отримали в нагороду медалі, грамоти і пам’ятні подарунки Центру розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради.

— Щиро вдячні головному організаторові змагань Ігореві Жуковичу за запрошення на прекрасний турнір і яскраві емоції, — сказав тренер Ігор Багрій. — А теребовлянській владі — за гарні сувеніри та подарунки із символікою древнього міста князя Василька. Шахова команда з Борщева, до речі, відтепер має красиві авторські футболки з логотипом своєї федерації, за які особлива подяка Тетяні Яцків.

І. МАДЗІЙ.

На фото: лауреати шахового турніру в Теребовлі разом зі своїм наставником Ігорем БАГРІЄМ.

Фото з архіву І. БАГРІЯ