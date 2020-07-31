Програмне забезпечення доступне для повноцінного використання з першого серпня

У першому півріччі цього року на 2584 суб’єкти господарювання Тернопільщини використовували в своїй діяльності 4251 одиницю касової техніки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому 490 юридичних осіб застосовують 1508 реєстраторів розрахункових операцій. А 2094 приватних підприємців використовують 2743 РРО.

Упродовж червня цього року суб’єкти підприємництва зареєстрували 228 одиниць касової техніки.

Податківці також нагадали, що в зв’язку з пандемією, терміни запровадження програмних РРО були перенесені з 24 квітня на 1 серпня 2020 року. Вже розроблене програмне забезпечення, яке платники мали можливість протестувати. Безкоштовне програмне рішення «Програмний реєстратор розрахункових операцій (тестова версія)» розміщене за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.

Програмне рішення може використовуватися для реєстрації розрахункових операцій (формування розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, їх направлення для фіскалізації на фіскальний сервер, надання фіскального чека покупцеві) та може бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Windows Vista SP2 і вище або Android 4.1 і вище.

Починаючи з 15 липня, всі охочі могли випробувати безкоштовний продукт та направляти свої зауваження й пропозиції на адресу: prro@tax.gov.ua. А вже з 1 серпня 2020 року програмне забезпечення буде доступне для повноцінного використання на безоплатній основі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області