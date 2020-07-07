Пильнуйте, а то не уникнете штрафу

Відсутність реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, складених на операції, що оподатковуються за нульовою ставкою, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти відсотків обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 3400 гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Така норма передбачена підпунктом 120.1.2 пункту 120.1 статті 120 Податкового кодексу України. Зміни до неї внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року за номером 466 і набрали чинності з 23 травня 2020 року.

Варто нагадаємо, що порушення платниками ПДВ граничного строку реєстрації зазначених податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох відсотків обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1020 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області