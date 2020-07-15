Суттєве поповнення місцевих скарбниць

Упродовж першого півріччя 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 325 мільйонів 413,7 тисячі гривень єдиного податку. Очікувані надходження перевищені на 19 мільйонів 477,5 тисячі гривень, а порівняно з торішніми січнем-червнем вони зросли на 34 мільйони 441,2 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За два квартали цього року вони сплатили 222 мільйони 609,8 тисячі гривень єдиного податку. Додаткові надходження склали шість мільйонів 159,8 тисячі гривень, оскільки індикативні показники перевищено на 2,8 відсотка. Приріст же єдиного податку від приватних підприємців до аналогічного торішнього періоду склав 14,8 відсотка або 28 мільйонів 764,9 тисячі гривень.

Юридичні особи — спрощенці перерахували для територіальних громад краю 44 мільйони 548 тисяч гривень цього платежу — на 13,2 відсотка або на п’ять мільйонів 188,6 тисячі гривень більше очікуваного. Порівняно ж із торішніми січнем-червнем надходження зросли на два мільйони 947,5 тисячі гривень або на 7,1 відсотка.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців) сплатили 58 мільйонів 255,9 тисячі гривень єдиного податку, що на два мільйони 728,7 тисячі гривень більше, ніж торік у першому півріччі. Місцеві скарбниці додатково отримали від суб’єктів господарювання вісім мільйонів 129,1 тисячі гривень, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 16,2 мільйона.

Єдиний податок — одне з важливих джерел наповнення місцевих скарбниць, до яких він зараховується в повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області