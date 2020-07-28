У Хмельницькому не гірше, ніж в Івано-Франківську

Через оголошений у нашій державі карантин наставники легкоатлетів із Тернопільщини зайняті пошуками змагань, в яких мали би змогу взяти участь їхні підопічні. Після проведеного наприкінці позаминулого тижня чемпіонату Івано-Франківської області, на минулому вирушили до Хмельницького, де на стадіоні «Поділля» теж відбулися відкриті обласні старти дорослих.

І знову наші земляки не осоромилися в суперечці з господарями. Сказане насамперед стосується вихованця Тернопільської ОДЮСШ Данила Буженіна. В бігу на 100 метрів підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука вперше виконав норматив кандидати в майстри спорту, випередивши у фіналі всіх конкурентів із результатом 10,6 секунди. Переміг і в довгому спринті на 200 метрів — 22,3 секунди.

Тернопільські прихильники «королеви спорту», які займаються під керівництвом тренера ДЮСШ Тернопільського району Євгена Кармелюка, диктували свої умови і в секторі для стрибків у висоту. Підкоривши планку відповідно на висоті 200 і 160 сантиметрів, чемпіонами сусідньої області стали Назар Вовчок і Дарія Міхеєва. А їхній старший товариш Віктор Ворко виборов друге місце — 190 сантиметрів. Останнього, який, до речі, вже сам готує юну зміну в ОДЮСШ «Інваспорт», вельми порадували і його вихованці. В стрибках у висоту Єлизавета Ільєнко стала п’ятою. А Микола Хрупалик, фінішувавши четвертим у бігу на 1500 метрів, установив особисте досягнення.

Переможну естафету тим часом підхопили стрибуни потрійним. Після завершення суперечки на п’єдестал пошани підняли тільки підопічні Михайла Васірука і тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Наталії Гавронської. Найдовший стрибок удався Ігореві Танасійчуку — 14 метрів 23 сантиметри. За ним — Максим Пупко (12,94 м) і Роман Пухонський (12,15 м).

Не залишилися без нагород і метальники, якими опікуються Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський. Знову подвійного успіху домоглася Дарина Мостова, перемігши в метанні списа і виборовши друге місце в штовханні ядра. Натомість в останній дисципліні Ігор Маргусь і Володимир Гінзула, вперше штовхнувши доросле ядро вагою 7,260 кілограма, посіли друге і третє місця.

Нарешті, про нове досягнення вихованки Зборівської ДЮСШ Марії Мочук. Знову ж таки в суперечці зі старшими конкурентками підопічна Володимира Небельського завоювала третє місце в бігу на 1500 метрів — 5 хвилин 23,0 секунди.

На фото: під час змагань висотників; одні з героїв стартів у Хмельницькому — Данило БУЖЕНІН і Дарина МОСТОВА.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ