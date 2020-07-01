У Тернополі — кожен матч вирішальний

Проведений наприкінці минулого тижня в Тлумачі Івано-Франківської області перший фінальний тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд вищої ліги вдався на славу. Вдумайтеся тільки: вже під час двох дебютних п’ятничних поєдинків для визначення переможців знадобилися всі п’ять можливих партій.

Розпочалося все з дуелі тернопільського «ДСО-ТНЕУ» з львівською «Булавою». Доволі впевнено довівши свою перевагу в стартовому сеті (25:19), підопічні Юрія Кравцова в двох наступних на власному прикладі відчули, що і четверта за підсумками першого етапу чемпіонату команда не збирається здаватися на милість його переможцям. Тож після того як львів’яни спочатку відновили рівновагу на «більше-менше» (28:26), а далі й узагалі вийшли вперед (25:22), уже наші земляки змушені були діяти, так би мовити, без права на помилку. На щастя, опір суперників таки вдалося зламати — 25:19, 15:13 і 3:2 за підсумком п’ятьох партій.

Так само як і волейболістам тростянецького «МХП-Вінниця» за підсумком тих же п’ятьох партій довести свою перевагу над господарями майданчика із СК «Прибилів». Останнім, до речі, в третьому сеті лише двох очок забракло, аби здобути перемогу із сухим рахунком. І не скажеш, що втратили концентрацію — просто гості азартно сперечалися за кожен розіграш, спочатку розмочивши рахунок, потім його зрівнявши, а в ендшпілі зустрічі заслужено схиливши шальки терезів на свій бік.

Можете собі уявити, якими зарядженими на боротьбу з «ДСО-ТНЕУ» виходили наступного дня господарі. Аби так само змусити їх залишити майданчик переможеними, тернопільським волейболістам нічого не залишилося, як повторити подвиг команди з Вінниччини. Хоча й нелегко було після двох програних сетів (18:25, 23:25), однак по двадцять набраних очок за гру Володимиром Мірчевим і Тарасом Олексюком, по дванадцять — Богданом Мазенком та Андрієм Куницьким таки дозволили домогтися другої підряд звитяги за п’ять партій — 25:22, 25:16, 15:13. Хоча під час завершального п’ятого сету, як бачите з рахунку, на майданчику було по-справжньому гаряче.

Завдяки трьом бонусним балам за підсумками першого етапу чемпіонату нашим землякам вдалося зберегти лідерство і після двох матчів. Оскільки «МХП-Вінниця», здолавши «Булаву» (3:1), тільки наблизилася до «ДСО-ТНЕУ» на відстань одного очка.

А це означало, що завершальна зустріч між «МХП-Вінницею» і «ДСО-ТНЕУ» мала визначити, хто ж очолить турнірну таблицю перед визначальним другим туром фінального раунду, який 3—5 липня відбудеться в Тернополі. І знову надзвичайна напруга в боротьбі чи не за кожне очко. Більше сил, як засвідчили події, все ж залишилося в суперників, які в першому і третьому сетах зуміли довести свою перевагу над тернопільцями на «більше-менше» (28:26, 26:24), а в другому куди впевненіше здолали конкурентів — 25:17. Зважаючи ж на те, що «Прибилів» у завершальній зустрічі обіграв «Булаву» (3:0), турнірна таблиця перед вирішальними зустрічами в Тернополі має такий вигляд:

На офіційному сайті Федерації волейболу України вже з’явився розклад другого завершального туру фінального раунду чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги. Отож, у п’ятницю, 3 липня, о 15-й годині в спорткомплексі Тернопільського національного економічного університету розпочнеться зустріч «ДСО-ТНЕУ» — «Прибилів», о 18-й — «МХП-Вінниця» — «Булава».

У суботу, 4 липня, час початку матчів той же. Спочатку силами поміряються «Булава» — «Прибилів», потім — «МХП-Вінниця» — «ДСО-ТНЕУ». А в неділю, 5 липня, о десятій ранку на майданчик вийдуть «Прибилів» — «МХП-Вінниця», о 12 годині 30 хвилин — «ДСО-ТНЕУ» — «Булава».

Тим часом у чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги минулих вихідних уже визначилися лауреати. Разом із титулом чемпіонок дніпровській «Аланті» дісталася і путівка до вітчизняної жіночої суперліги. А ось на волейбольний клуб «Полтавчанка», який фінішував другим, очікують перехідні ігри з аутсайдером елітного дивізіону, вінницьким «Білозгаром».

На фото: волейболісти тернопільського «ДСО-ТНЕУ» стануть господарями другого туру фінального етапу чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги.

Фото з архіву клубу