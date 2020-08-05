Час знайомитися з майбутніми суперниками

Під час підготовки до нового сезону в першій лізі футболістам тернопільської «Ниви», крім того, що доведеться закласти необхідний фундамент фізичної підготовки, необхідно ще й познайомитися з ігровою манерою майбутніх суперників, із переважною більшістю з яких останнім часом не було можливості помірятися силами. Адже добре розуміють, що другий за силами дивізіон вітчизняного футболу значно додав у загальному рівні майстерності його учасників.

Зайве тому свідчення — ковалівський «Колос», який дебютний сезон у прем’єр-лізі відзначив потраплянням до чільної шістки команд і завоюванням путівки до кваліфікаційного турніру Ліги Європи.

Не менш амбітні фаворити і в нинішньому чемпіонаті першої ліги, який вийшов на фінішну пряму. До позавчорашніх матчів 28-го туру шість команд, які оголосили про намір підвищитися в класі, ще зберігали шанси здійснити задумане. Та ще волочиський «Агробізнес», перед яким подібне завдання не стояло, навіть гадки не має поступатися їм у боротьбі за спортивним принципом.

Зрештою, результати згаданого 28-го туру скоротили кількість претендентів на три путівки до прем’єр-ліги до чотирьох: «Балкани» — «Оболонь-Бровар» — 1:1, «Черкащина» — «Волинь» — 0:2, «Інгулець» — «Кремінь» — 3:0, «Агробізнес» — «Миколаїв» — 2:2, «Металург» — «Прикарпаття» — 1:0, «Гірник-Спорт» — «Авангард» — 2:0, «Металіст-1925» — «Чорноморець» — 0:0, «Рух» — «Минай» — 1:0.

Як бачите, не пощастило харківському «Металісту» і київській «Оболоні». Домігшись лише нічиїх у зустрічах із командами, які ні на що не претендують, доєдналися до когорти тих, кому в наступному сезоні разом із тим же «Агробізнесом» та іншими доведеться завітати до Файного міста.

А щоб зрозуміти, хто виявиться четвертим зайвим, необхідно глянути на розклад двох завершальних турів чемпіонату. У всякому разі, мабуть, не «Інгулець» із Петрового. Домашня гра з «Рухом» і виїзна з «Балканами» залишає непогані шанси на фініш у чільній трійці. Господарем своєї долі залишається і львівський «Рух». Окрім згаданої гри з «Інгульцем», ще дві на своєму полі — пропущена із запорізьким «Металургом» і завершальна 30-го туру з «Авангардом».

Натомість «Волинь» і «Минай», без сумніву, «не на життя, а на смерть» сперечатимуться між собою під час матчу завершального туру, який відбудеться на Закарпатті наступного вівторка, 11 серпня. І ще не відомо, кого влаштує нічийний підсумок. Адже на поєдинок 29-го туру (п’ятниця, 7 серпня) «Минаю» доведеться здійснити виснажливу мандрівку в гості до краматорського «Авангарду», в той час, як «Волинь» прийматиме «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавень.

На фото: футболісти «Інгульця» (у жовтих футболках) — однією ногою в прем’єр-лізі.

Фото з вільних джерел