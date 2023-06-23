Хіба в нас таке можливе…

Не за горами вже старт чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги сезону 2023—2024 років. Утім, комітет дисциплінарного контролю Української асоціації футболу, схоже, переймається справами попереднього турніру навіть після цього.

Ледве не за місяць після завершальних матчів тридцятого туру функціонери вирішили зарахувати «Зорі технічну поразку з рахунком 0:3 у виїзному поєдинку з «Минаєм». Уся справа в тому, що на заміну в складі гостей випустили Дмитра Мишньова, якого на цю зустріч не було заявлено. Тож перемога луганців 3:0 перетворилася на поразку з аналогічним рахунком.

Тож у турнірній таблиці сталися зміни, які, на щастя, суттєво не вплинули на становище команд. Завдяки згаданій перемозі «Минай» піднявся з десятого місця на восьме, обійшовши «Колос» і «Чорноморець».

Вітчизняні прихильники гри мільйонів, безперечно, також уже знають, що не тільки «Львів» із «Металістом» розпрощалися з елітним дивізіоном. Після перехідних ігор до них приєднався «Інгулець», якого замінить ще один новачок турніру — черкаський «ЛНЗ». Про іншого, мабуть, не потрібно нагадувати — переможець першої ліги, житомирське «Полісся».

На фото: Дмитро МИШНЬОВ, який у завершальному матчі не мав права грати.

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