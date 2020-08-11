Готові до виступу на Кубку України

Уперше після послаблення карантину боксери з Тернопільщини вийшли на ринг в Івано-Франківську. Саме в сусідньому обласному центрі першого серпневого дня відбувся XVI Всеукраїнський турнір пам’яті майстра спорту Петра Мицика.

Окрім господарів з Івано-Франківська і Тисмениці, наших земляків із Тернополя та Микулинців, участь у змаганнях узяли атлети з Маріуполя, Львова й Ужгорода. Натомість їхні конкуренти із зарубіжних країн, які, зазвичай, завжди з радістю приїжджали, аби вшанувати пам’ять видатного українського боксера, через пандемію вирішили утриматися від мандрівки в Україну.

Серед тих, хто удостоївся честі піднятися на п’єдестал пошани престижних змагань, і двоє вихованок Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної школи вищої спортивної майстерності. У суперечці боксерок, чия вага не перевищує 81 кілограма, переможницею стала Олеся Крисюк. А у ваговій категорії до 57 кілограмів срібну нагороду здобула студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Каріна Вовк.

Наставник дівчат Руслан Фірман переконаний: з огляду на велику перерву у виступах значення таких турнірів важко переоцінити. Адже якщо ситуація з коронавірусом поліпшуватиметься, то наступним стартом дівчат стане Кубок України. Отож, надзвичайно важливо було перевірити, в якій формі нині перебувають наші атлетки.

На завершення не можу не зауважити, що під час карантинних обмежень Руслан Фірман регулярно проводив заняття на свіжому повітрі, дотримуючись відповідних протиепідемічних вимог і рекомендацій МОЗ України.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту