І в збірній землякам місце знайшлося

Після вимушеної перерви, пов’язаної з карантином, відновлено проведення національних офіційних змагань із веслування на байдарках і каное. Вже визначені лауреати двох чемпіонатів України. Особистий, зокрема, мав на меті перевірити стан готовності найсильніших вітчизняних атлетів до міжнародних регат, перенесених цього року на вересень-жовтень.

Лідерка тернопільської команди Тетяна Єднак, виборовши «бронзу» в байдарці-одиночці, та «срібло» в байдарці-четвірці на 200 метрів, виконала умови відбору до національної команди України і готуватиметься до чемпіонату Європи, запланованого на жовтень у румунському місті Баскові. Порадував і Ярослав Хома. Бронзова медаль на 1000-метровій дистанції в складі байдарки-четвірки дозволила йому виконати норматив майстра спорту.

Дві золоті і дві срібні нагороди поклала до скарбнички збірної області й Іванна Дяченко, яка змагалася на чемпіонаті України серед юніорів і молоді віком до 23-х років. Дівчині не було рівних у заїздах байдарочниць-одиночниць на 1000 і 200 метрів. А відзнак за друге місце удостоєна після заїздів на 500 метрів і на відстань п’ять кілометрів.

Іванну Дяченко також уведено до складу національної збірної, яка візьме участь у міжнародних змаганнях «Олімпійські надії», які відбудуться в угорському Сегеді.

Усі медалісти є вихованцями обласної школи вищої спортивної майстерності, тренуються під керівництвом Володимира Гикавого.

На фото: Іванна ДЯЧЕНКО під час змагань.

Фото з архіву тренера В. ГИКАВОГО