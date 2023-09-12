Щедрий медальний ужинок тернопільських дівчат

Нещодавно в Умані на Черкащині визначилися лауреати чемпіонатів України з веслування на байдарках і каное серед дорослих і молодих атлетів віком до 23-х років. Серед тих, хто відзначився успішним виступом в обох, і дві вихованки Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, яким виявилося до снаги порадувати своїх земляків чотирма золотими, шістьма срібними і сімома бронзовими медалями.

У байдарці-одиночці, для прикладу, за підсумками суперечки в обох турнірах на спринтерській дистанції 200 метрів Іванна Дяченко піднялася на верхню сходинку п’єдесталу пошани. А ще одне «золото» дівчина завоювала після вирішального заїзду на аналогічному відрізку в дорослій байдарці-четвірці.

Відзнак же за друге місце в суперечці молодих атлеток Іванна Дяченко удостоєна в байдарці-одиночці і байдарці-четвірці на 500 метрів. А ще два «срібла» поповнили особисту скарбничку нагород спортсменки за підсумками вирішальних заїздів дорослих у байдарці-двійці на 200 метрів і байдарці-четвірці на 500 метрів. Нарешті, в байдарці-одиночці фінішувала третьою на відрізку 500 метрів. Тобто, її медальний здобуток склав аж вісім нагород.

Натомість інша підопічна Володимира Гикавого Дарія Довбня стала чемпіонкою України серед дорослих у байдарці-двійці на 1000 метрів. Пару їй, до речі, склала Поліна Нурова з Дніпра, з якою раніше перемагали на чемпіонаті України з марафону. За підсумками турніру дорослих в активі Дарії також три «бронзи» — в одиночці на 1000, двійці на 500 і четвірці на 200 метрів.

А нещодавній молодіжний чемпіонат України запам’ятається Дарії Довбні завоюванням двох срібних медалей — за досягнення в одиночці і двійці на дистанціях 1000 метрів. Трьох же відзнак за треті місця спортсменка удостоєна після вирішальних заїздів байдарок-двійок і байдарок-четвірок на 500 метрів, а також байдарок-четвірок на 200 метрів. Тож за кількістю завойованих нагород навіть випередила подругу по команді на одну медаль.

На фото: Дарія ДОВБНЯ з нагородою чемпіонату України.

Фото із соціальних мереж