Платникам Тернопільщини повертають ПДВ

Упродовж семи місяців 2020 року бізнес Тернопільщини задекларував 302 мільйони гривень бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Про це заявили 123 суб’єкти господарювання краю.

Завдяки впровадженню електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Цього року платники Тернопільщини вже отримали з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 302 мільйони гривень ПДВ.

Окрім цього, з початку року податківці Тернопільщини упередили 4,3 мільйона гривень неправомірно задекларованого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 86 мільйонів гривень, у тому числі: 70 мільйонів гривень знаходяться в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами та 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

До речі, платники податків мають можливість в онлайн-режимі відстежити та перевірити етап, на якому перебуває їх платіж, за допомогою електронного сервісу ДПС «Електронний кабінет платника». Переглянути реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування можна на офіційному вебпорталі ДПС України в електронному кабінеті платника.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області