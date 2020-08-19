Повертаючись до звичного ритму

Після п’ятимісячної перерви, пов’язаної з коронавірусним карантином, нарешті відновилися національні легкоатлетичні змагання. Першими в бій вступили юніори, які посеред минулого тижня в Луцьку на стадіоні «Авангард» розіграли нагороди чемпіонату України в своїй віковій групі.

— Усі очікували, що рівень результатів буде не дуже високим, оскільки через відомі обмеження підготовка спортсменів була досить зібганою, — поділився враженнями старший тренер збірної України з резерву Андрій Каратєєв. — Тому і вельми приємно констатувати, що ці очікування не справдилися. В низці видів були показані досить високі результати.

Не підвели і легкоатлети Тернопільської області. В бігу на 3000 метрів із перешкодами переміг вихованець обласних ДЮСШ та ШВСМ Віктор Гнатів. Підопічний Богдана та Оксани Дудів першим дістався фінішу, зупинивши хронометр на позначці 9 хвилин 35,6 секунди.

У секторі ж для штовхання ядра відзначився ще один атлет, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. Вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор Висоцький у найкращій спробі послав снаряд на 14 метрів 89 сантиметрів, порадувавши своїх наставників Івана Панасюка і Миколу Головацького «бронзою» за третє місце. Також він може занести собі до активу і шосту позицію в метанні диска.

Ще три шостих місця вибороли легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ. У стрибках у висоту відзначився Денис Загалюк, у спринті — Данило Буженін, у штовханні ядра — Андрій Жук. Не можна не відзначити і трьох наймолодших наших земляків, які не спасували перед старшими, посівши в підсумкових протоколах високі позиції. В потрійному стрибку, скажімо, вихованець ОДЮСШ із літніх видів спорту Максим Пупко, яким опікуються Михайло Васірук і Наталя Гавронська, фінішував четвертим.

А сьомі місця посіли: в бігу на 1500 метрів — підопічна Володимира Дуди Тетяна Когут, у штовханні ядра — Дарина Мостова з групи метальників Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського.

Не менш успішно склався для тернопільських майстрів «королеви «спорту» і проведений наприкінці минулого тижня також у Луцьку командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих і молоді віком до 23-х років. Під час перших у році національних стартів наші земляки зуміли вибороти аж дев’ять нагород.

Насамперед похвали заслуговує лідерка тернопільської легкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу Наталія Стребкова, якою в обласній ШВСМ опікуються чоловік, майстер спорту Іван Стребков та Олександр Степанюк. Із майстрівськими результатами здобула впевнені перемоги в бігу на 3000 метрів із перешкодами (10 хвилин 09,11 секунди і на 5000 метрів — 16 хвилин 05,16 секунди).

Дві медалі, але срібні в суперечці дорослих і молоді в метанні диска в активі й в Олександра Шилівського. — 47 метрів 86 сантиметрів. Талановитий атлет нині також удосконалює майстерність в ОШВСМ під керівництвом майстра спорту Івана Панасюка. Срібними призерами в змаганнях молоді стали ще двоє тернопільських бігунів. У суперечці на 800 метрів Оксані Долинчук, із Західного Центру олімпійської підготовки, якою опікуються Володимир Небельський і Володимир Якимович, зовсім небагато не вистачило до виконання нормативу майстра спорту — 2 хвилини 06,80 секунди. А підопічний Богдана та Оксани Дудів Віктор Гнатів, який кількома днями раніше став чемпіоном України в бігу на 3000 метрів із перешкодами серед юніорів, додав до своєї скарбнички нагород ще й «срібло молодіжного чемпіонату України в цій же дисципліні — 9 хвилин 57,48 секунди.

Не завершилися на цьому і медалі дорослого командного чемпіонату України. В бігу на 5000 метрів другим фінішував Іван Стребков — 14 хвилин 26,63 секунди. А в секторі для стрибкових дисциплін знову відзначилися ще двоє ветеранів тернопільської легкої атлетики. В стрибках у довжину третє місце виборов Сергій Крук (6 метрів 90 сантиметрів), у потрійному стрибку «бронза» дісталася ще одному майстрові спорту — Дмитрові Чорноті — 15 метрів 28 сантиметрів. Причому в останній дисципліні Сергій Крук фінішував четвертим відразу за Дмитром.

Варто згадати і про стрибунів у висоту. Підкоривши планку на висоті 180 сантиметрів, п’яте місце виборола підопічна Євгена Кармелюка Христина Стефанишина з ОШВСМ.

Відзначилися наші земляки і в командному заліку. В бігових дисциплінах на витривалість посіли третє місце, в стрибкових — сьоме, в метаннях — дванадцяте.

Федерація легкої атлетики Тернопільської області зичить нашим землякам не менших успіхів і на чемпіонаті України серед дорослих, який 29—30 серпня також відбудеться в Луцьку.

На фото: дворазова чемпіонка України Наталія СТРЕБКОВА.

Фото із соціальних мереж.