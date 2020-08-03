Розрахунок коригування до податкової накладної: особливості заповнення окремих полів

Порядок заповнення податкової накладної затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При складанні зведеної податкової накладної та/або розрахунку коригування до зведеної податкової накладної у полі податкової накладної «Зведена податкова накладна» та полі розрахунку коригування до податкової накладної «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х» зазначається код ознаки, передбачений пунктом 11 згаданого порядку, який застосовується залежно від причини, з якої складається зведена податкова накладна/розрахунок коригування:

— код ознаки 1 — застосовується при складанні зведених податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (ПКУ);

— код ознаки 2 — застосовується при складанні зведених податкових накладних/розрахунків коригування у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ;

— код ознаки 3 — застосовується при складанні зведених податкових накладних/розрахунків коригування, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 порядку (постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг);

— код ознаки 4 — застосовується при складанні зведених податкових накладних/розрахунків коригування, особливості заповнення яких викладені у пункті 19 порядку (складені за операціями з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер постачання).

У розрахунках коригування, складених починаючи з першого грудня 2018 року до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) до першого грудня 2018 року, в полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з першого грудня 2018 року, код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано в зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області