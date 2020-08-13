Заяву про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операції (РРО) за формою №4-РРО суб’єкт господарювання або його представник подає до контрольного органу за місцем реєстрації РРО. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в центрі сервісного обслуговування (ЦСО), з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення.

Процедура розпломбування РРО в ЦСО за можливості проводиться і для РРО, щодо яких контрольним органом прийнято рішення про примусове скасування реєстрації.

При викраденні РРО для скасування його реєстрації суб’єкт господарювання разом із заявою про скасування реєстрації надає копію відповідного документа органу поліції.

У заяві про скасування реєстрації зазначається спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО, наведеною в додатку 6 до порядку, — поштою або безпосередньо в контрольному органі або її копії (електронною поштою), в електронному кабінеті.

Посадова особа контрольного органу протягом п’яти календарних днів із дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контрольного органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контрольного органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації.

Суб’єкти господарювання, які в зв’язку із застосуванням програмних РРО вирішили відмовитися від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, мають скасувати реєстрацію таких РРО згідно з порядком із поданням до контрольних органів звітних документів, передбачених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Головне управління ДПС в області нагадує, що з першого серпня 2020 року стартували програмні РРО. Більш детально про їх впровадження — у банері «Програмні РРО» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області