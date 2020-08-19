Спрощена система оподаткування

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Скажімо, для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, передбачено:

— збільшення часу для подання платником єдиного податку третьої групи заяви про зміну ставки єдиного податку з п’яти на 3 відсотки (за десять днів до початку календарного кварталу, замість п’ятнадцяти днів);

— обмежується поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1—3 груп при наданні нерухомого майна в оренду;

— встановлюється, що анулювання реєстрації платником єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області