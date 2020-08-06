Універсальний для всіх вид рухової активності

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» розробив рекомендації для навчання дітей плаванню. Поради призначені для навчання початківців, вироблення в них основних умінь для занять цим видом рухової активності, причому методика може застосовуватися батьками, які вирішили самостійно навчити своїх дітей плавати.

Зайве, мабуть, нагадувати, що плавання є життєво необхідним навиком. Вправи, які юні плавці виконують на суші і у воді, зміцнюють і розвивають м’язи рук, ніг, тулуба, що є важливим для формування правильної постави. Плавання забезпечує навантаження на всі групи м’язів, дитина розвиває своє тіло, прикладаючи до цього мінімум зусиль.

Юнаки і дівчата, які з раннього віку плавають, отримують хорошу фізичну підготовку, завдяки якій в майбутньому зможуть успішно займатися практично будь-яким видом спорту.

Уроки з розробленими рекомендаціями розміщені на фейсбук-сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Уклав рекомендації заслужений працівник фізичної культури і спорту України, директор обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Володимир Ярославович Ванджура. А рецензентом виступив кандидат наук із фізичної культури і спорту Петро Михайлович Мартин.

Фото з архіву «Спорт для всіх»