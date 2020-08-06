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Універсальний для всіх вид рухової активності

06.08.202006.08.2020Автор Богдан Дікальчук
Універсальний для всіх вид рухової активності

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» розробив рекомендації для навчання дітей плаванню. Поради призначені для навчання початківців, вироблення в них основних умінь для занять цим видом рухової активності, причому методика може застосовуватися батьками, які вирішили самостійно навчити своїх дітей плавати.

Зайве, мабуть, нагадувати, що плавання є життєво необхідним навиком. Вправи, які юні плавці виконують на суші і у воді, зміцнюють і розвивають м’язи рук, ніг, тулуба, що є важливим для формування правильної постави. Плавання забезпечує навантаження на всі групи м’язів, дитина розвиває своє тіло, прикладаючи до цього мінімум зусиль.

Юнаки і дівчата, які з раннього віку плавають, отримують хорошу фізичну підготовку, завдяки якій в майбутньому зможуть успішно займатися практично будь-яким видом спорту.

Уроки з розробленими рекомендаціями розміщені на фейсбук-сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Уклав рекомендації заслужений працівник фізичної культури і спорту України, директор обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Володимир Ярославович Ванджура. А рецензентом виступив кандидат наук із фізичної культури і спорту Петро Михайлович Мартин.

Фото з архіву «Спорт для всіх»