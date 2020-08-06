Успіхи дорослих, сюрприз господарям від ветеранів

Пандемія коронавірусу зруйнувала спортивні календарі. У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Івано-Франківській області, скажімо, довелося перенести чемпіонати України з пауерліфтингу, класичного жиму лежачи та екіпірувального жиму лежачи.

Тож усі переможці і призери перших у цьому році всеукраїнських стартів стали відомі лише минулої неділі в містечку Мангуші Донецької області. Протягом десяти днів на помостах місцевого будинку культури тривав багатоденний марафон богатирів. За нагороди сперечалися понад дві з половиною сотні атлетів із двадцяти областей і столиці нашої держави.

Успішно виступила збірна нашої області, укомплектована вихованцями Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивного клубу «Олімп». Чемпіоном України з пауерліфтингу став Михайло Шаблій. Наш земляк відзначився в найлегшій ваговій категорії турніру дорослих — до 59 кілограмів. Причому перемога в триборстві з результатом 575 кілограмів дісталася йому цілком заслужено. Адже атлет не мав собі рівних у присіданні зі штангою (215 кілограмів), становій тязі (215 кілограмів) і виборов мале «срібло» в жимі штанги лежачи — 145 кілограмів.

Це вже четвертий чемпіонський титул Михайла на всеукраїнському дорослому помості. Шкодувати може хіба про те, що за сумою триборства йому лише десяти кілограмів не вистачило для підкорення нормативу майстра спорту міжнародного класу. Далася, очевидно, взнаки надзвичайно довга мандрівка. Втім, наш атлет через кілька днів зміг узяти реванш під час чемпіонату України із жиму лежачи. Ще один чемпіонський титул завоював завдяки вдалому підходу до снаряда вагою 162,5 кілограма.

Натомість у важкій ваговій категорії до 120 кілограмів випускник факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тарас Бубен, вижавши штангу вагою 282,5 кілограма, посів третє місце. Атлет зайвий раз підтвердив, що недарма є майстром спорту міжнародного класу.

Серед ветеранів, дебютувавши на змаганнях такого рівня, чемпіоном України у ваговій категорії до 83 кілограмів став ще один випускник ТНПУ, наставник тернопільських ліфтерів Ігор Лисий. А срібну медаль у ваговій категорії до 93 кілограмів виборов автор цих рядків. Підкоривши однакову з чемпіоном вагу (172,5 кілограма), поступився йому за рахунок власної — переможець був легшим на 600 грамів.

До слова, успіх спортсменів-ветеранів дозволив нашим землякам відсвяткувати чемпіонство в командному заліку серед сеньйорів. Вельми цьому здивувалися насамперед господарі, які навіть подумати не могли, що хтось зможе кинути їм виклик.

Стосовно ж тернопільських дівчат, то через травму змушена була пропустити змагання чемпіонка України серед дорослих, чемпіонка світу та Європи серед дівчат Марія Полянська. А вже під час стартів травмувалася і не змогла продовжити виступ Альона Канюка.

Разом з Ігорем Лисим готували атлетів до змагань Анастасія Лиса та Андрій Злочовський. За підсумками змагань згадані тернопільські спортсмени увійшли до збірної України, яка готуватиметься до чемпіонатів Європи і світу. Залишається сподіватися, що ці міжнародні старти відбудуться згідно з календарем у встановлені раніше строки.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: збірна Тернопільської області після завершення церемонії нагородження; під час змагань і церемонії нагородження.

Фото з архіву автора