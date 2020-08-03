Вартість ліцензій для оптової торгівлі алкоголем і тютюном

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про вартість ліцензій для оптової торгівлі алкоголем і тютюновими виробами.

Відповідно до статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із змінами та доповненнями, річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі встановлено у розмірі:

— алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) — 500000 гривень;

— тютюновими виробами — 500000 гривень;

— сидром та перрі (без додання спирту) — 780 гривень;

— виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік — 30000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п’ять років уповноваженими Кабінетом міністрів України органами виконавчої влади.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області