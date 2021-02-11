Торгуєте без ліцензії? Штрафу не уникнути

Працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з працівниками управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області виявили трьох суб’єктів господарювання, які займалися незаконним збутом рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Протиправна діяльність проводилася в торгових об’єктах Тернополя.

Згадані рідини є сумішшю хімічних речовин, що містять або ні нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах і, відповідно, до вимог закону, є підакцизним товаром. Їхнє виробництво, оптова та роздрібна реалізація повинні здійснюватися за наявності відповідних ліцензій. Окрім цього, на картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинні бути наклеєні марки акцизного податку встановленого зразка. Однак, у згаданих суб’єктів господарювання ліцензій не було, товари, реалізація яких проводилася, були без марок акцизного податку.

Після перевірки виявлено та вилучено з незаконного обігу близько 450 одиниць упаковок рідин, що використовуються в електронних сигаретах іноземного виробництва на загальну суму 120 тисяч гривень.

Законодавством передбачено, що за здійснення оптової і роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без наявності ліцензій суб’єкти господарювання мають бути оштрафовані на 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень.

Окрім цього, на особу, торгує згпданою продукцією без отримання ліцензії на провадження згаданого виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до закону, накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 17000 до 34000 гривень

Фото пресслужби ГЦ ДФС у Тенопільській області