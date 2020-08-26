Юні підкоряють п’єдестал

У Дніпрі завершився чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків і дівчат. Проведення турніру, запланованого ще на червень у Ковелі, стало можливим лише наприкінці серпня завдяки послабленню умов карантину. Тож найсильніших визначили юнаки і дівчата двох груп — віком до шістнадцяти і чотирнадцяти років.

До складу збірної Тернопільщини увійшли вісімнадцять веслувальників із КДЮСШ із водних видів спорту Тернопільської міської ради і Бережанської ДЮСШ. Найбільших успіхів серед них домоглася Ірина Марцюк, якій виявилося до снаги тричі піднятися на п’єдестал пошани. Дві срібні медалі дівчина виборола в байдарці-одиночці на дистанціях 200 метрів і два кілометри. А «бронзу» завоювала на 500-метрівці.

Серед одиночних екіпажів відзначилася також Єлизавета Ліщина. Виборола третє місце на дистанції один кілометр. А «срібло» їй дісталося на 200-метрівці в парі з Богданою Казмірчук. Третім місцем, без сумніву, задоволений й екіпаж каное-двійки Ярослава Гасія та Юрія Слюсаревського, який домігся успіху в перегонах на 200 метрів.

Успішно виступила також Яна Кушнір. У байдарці-одиночці на 2000 метрів фінішувала п’ятою. А в байдарці-двійці не можна не відзначити Єлизавету Балик і Дарію Довбню. Дівчата фінішували четвертими на 3-кілометровій дистанції, а на 200-метрівці екіпаж показав шостий результат. Аналогічне досягнення і в бережанської веслувальниці Олександри Ковальської, яка домоглася успіху в одномісній байдарці на дистанції 500 метрів, потрапивши до шістки найкращих.

Нарешті, п’яте місце в юнацькій байдарці-четвірці на 1000-метрівці дісталося Богданові Гасію, Максимові Смереці, Максимові Самборському і Дмитрові Щирбі.

Тернопільських веслувальників — призерів всеукраїнських змагань готували до стартів Ігор Ладика і Валентина Кудрявцева.

На фото: під час змагань у Дніпрі.

Фото Володимира ГИКАВОГО