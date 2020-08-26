З Днем міста, рідний Тернополе!

Від щирого серця вітаю усіх Вас із Днем міста, іменинами нашого славного, давнього й водночас такого молодого Тернополя. Дуже знаковим є те, що тернопільська громада традиційно відзначає День міста саме на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Для нас, тернополян, у цьому святі закодовано невмирущий зв’язок поколінь, незнищенність давніх українських традицій та велич української духовної культури. У такий святковий, урочистий день ми відчуваємо особливу опіку Матері Божої над нашим містом, нашим краєм, рідною Україною.

Храмове свято Тернополя має давнє й глибоке коріння . У давнину до церкви Успіння Пресвятої Богородиці (збудованої далекого 1636 року, що гордо височіє на «рогатці» при в’їзді до Тернополя) відбувалися велелюдні, багатотисячні відпусти. Тож наше місто цілком заслужено здобуло славу духовної столиці України.

День міста — це свято всіх тих, для кого Тернопіль став долею: хто народився і виріс тут, хто приїхав і залишився назавжди. У ці дні кожен з нас почувається частиною єдиної великої родини.

Та найбільше багатство, найбільша гордість нашого міста — його мешканці, його невтомні працівники. Невже можна уявити собі наш Тернопіль без всюдисущих машин швидкої допомоги, які, увімкнувши сирени, чимдуж поспішають на допомогу до хворих пацієнтів та усіх, хто потрапив у біду? Завдяки кропіткій праці кожного працівника швидкої допомоги наше місто невтомно пульсує й живе у здоровому серцевому ритмі, зберігаючи своє неповторне обличчя та душу.

Тож від усієї душі щиро вітаю усіх працівників нашого Центру, кожного тернополянина, кожну родину з Днем міста — світлим святом, яке обов’язково повинно бути в нашому житті, щоб наповнити його гордістю за наш мальовничий край. Сердечно бажаю усім тернополянам, усім нашим працівникам, працелюбним краянам — міцного здоров’я й незламного антикоронавірусного імунітету, достатку й злагоди в оселях, мудрості й натхнення у справах, любові, сімейного тепла, щасливої долі у рідному місті та Божого благословення! Бажаю, щоб рідне місто й надалі процвітало, пишаючись досягненнями своїх мешканців та пам’ятною історією. Щоб кожен, хто побуває у нас в різну пору року, відчував вир життя щасливих та усміхнених тернополян. Недарма Файне місто в Україні лише одне. І це місто належить нам із вами.

З Днем народження тебе, рідний Тернополе!

Михайло ДЖУС,

керівник Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини, людина року-2019.