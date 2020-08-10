Застосування РРО та ПРРО підприємцями — платниками єдиного податку

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

До першого січня 2021 року в разі:

— перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1000000 гривень;

— здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Із першого січня до першого квітня 2021 року в разі:

— перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1000000 гривень;

— реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

— реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізації лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізації ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

— роздрібної торгівлі вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

— здійснення діяльності ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

— здійснення діяльності туристичних агентств, туристичних операторів;

— здійснення діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

— реалізації текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом міністрів України.

Разом із тим, із першого квітня 2021 року не застосовують РРО та/або ПРРО фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої групи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області