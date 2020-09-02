Часу залишилося обмаль

Відповідно до пункту 291.3 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, установленим главою 1 розділу ХIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок переходу на спрощену систему оподаткування врегульовано статтею 298 ПКУ. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. При цьому такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених ПКУ для обраної ним групи,він може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому в платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку (підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 ПКУ).

Тобто 15 вересня 2020 року буде останнім днем для подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з четвертого кварталу 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області