Й атлети молодці, і суддя

У Ворохті Івано-Франківської області відбулися всеукраїнські змагання та відкритий чемпіонат ВФСТ «Колос» із боксу під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?», присвячений 70-літньому ювілеєві сільського товариства. Участь у ньому взяли вихованці позашкільних навчальних закладів спортивного профілю віком до п’ятнадцяти років.

Успішно виступили юні майстри шкіряної рукавички з Тернопільщини, які в суперечці чотирнадцяти збірних вибороли четверте місце, поступившись лише господарям, ровесникам з Одеської і Чернігівської областей.

Команду наших земляків готували до напружених поєдинків заслужений тренер України В. В. Петров із спортивного клубу «Ринг» Микулинецької ОТГ і В. М. Москва з Теребовлянської ОТГ.

У своїх вагових категоріях перше місце завоював Микола Завгородній, треті — Денис Падух, Ілля Коцімов і Назар Чеверда.

Відзнака найкращого рефері турніру, до речі, теж дісталася нашому землякові — Русланові Соколову.

На фото: тернопільські боксери під час змагань.

Фото з архіву Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос»