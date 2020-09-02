Платять лише первинні водокористувачі

Нагадування ГУ ДПС у Тернопільській області. Про те, хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води.

Відповідно до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками рентної плати за спеціальне використання води є:

— первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;

— суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Згідно з другою і третьою частинами статті 42 Водного кодексу України водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Варто також зазначити, що згідно з підпунктом 5 пункту 297.1 статті 297 ПКУ платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області