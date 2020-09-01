Рівняючись на дорослих, підростають юнаки з дівчатами

Попри запевнення працівників охорони здоров’я стосовно того, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні не тільки не покращується, а й у значній кількості областей має тенденцію до погіршення, життя, так би мовити, не зупиняється. Сказане, без сумніву, стосується і тернопільських спортсменів, переважна більшість з яких змушена була більш ніж на півроку зробити паузу в активних виступах.

Протягом липня і, особливо, серпня наша газета вже повідомляла про відновлення виступів на місцевому рівні футболістів, боксерів важкоатлетів, представників інших видів. Попри значні загрози тій же Спілці європейських футбольних асоціацій усе ж удалося завершити національні першості в більшості країн Старого світу, визначити лауреатів міжнародних європейських кубкових турнірів, розпочати чи підготуватися до старту нових змагань. Маємо вже повідомлення і про відновлення всеукраїнських та окремих міжнародних змагань, скажімо, з веслування на байдарках і каное, легкої атлетики.

Представники «королеви спорту», до того ж, уже встигли провести низку всеукраїнських чемпіонатів, переважна більшість з яких відбулася в Луцьку.

Утім, знаковим, як на думку автора цих рядків, став усе ж проведений напередодні Дня Незалежності чемпіонат області з легкої атлетики. Переживання членів виконкому обласної федерації стосовно того, що через слабку підготовленість і боязнь чималої кількості батьків відпускати дітей на змагання не вдасться забезпечити належний рівень суперництва виявилися марними. Під час дводенних баталій на міському стадіоні і на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка свою майстерність на бігових доріжках і в секторах згаданих спортивних арен продемонстрували не тільки юнаки і дівчата віком до сімнадцяти років, а й окремі дорослі з юніорами.

Усі були сповнені бажання якнайкраще виступити на під час серії серпневих чемпіонатів України в своїх вікових групах.

Тож і не дивно, що в обласних змаганнях узяли участь не тільки десять місцевих збірних, а й команди з Івано-Франківська і Львова.

А де більш гостра конкуренція, там і ймовірність домогтися вагомішого успіху. Переконаєтеся в цьому чи не відразу, дізнавшись про успіхи наших земляків на вже згаданих чемпіонатах України.

Згадаю для початку юнацький чемпіонат України, який, як і дорослий, провели минулого тижня. Юні тернопільські майстри «королеви» вибороли під час нього п’ять медалей. Причому вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут порадувала свого наставника Володимира Дуду впевненою перемогою в бігу на 2000 метрів із перешкодами. Гідну конкуренцію постаралася їй скласти Діана Марущак, яка завоювала «срібло». А третє місце в цій же дисципліні — в Дмитра Сулила, який підкорив норматив першого дорослого розряду. Обоє, до речі, в обласній ДЮСШ тренуються під керівництвом Богдана та Оксани Дудів.

І це, як ви вже здогадалися, не межа. Ще дві «бронзи» записав до свого активу Ігор Танасійчук із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Підопічний Михайла Васірука і Наталі Гавронської заслужив право піднятися на п’єдестал пошани завдяки особистим досягненням у стрибках у довжину і в потрійному.

Рівняння на дорослих, зрештою, характерне для юнаків із дівчатами. Особливо, коли є з кого брати приклад. Адже і на командному чемпіонаті України, і на особистому, яким наприкінці минулого тижня завершилася серія серпневих всеукраїнських стартів, найбільш імениті наші земляки теж порадували щедрим урожаєм нагород. Тож і не дивно, що і молодші постаралися до них чи не максимально підтягнутися. З урахуванням, звісно, вікових можливостей. Гідними четвертих місць у потрійному стрибку і в бігу на 2000 метрів із перешкодами вже виявилися Максим Пупко та Андрій Ревнюк, шостого в метанні списа — Степан Петришин, сьомого в стрибках у висоту — Дар’я Міхєєва, восьмого в метанні списа — Дарина Мостова.

За таких підсумків не гоже було виступити гірше і тернопільським учасникам чемпіонату України серед дорослих та молоді. Ті, на радість прихильників «королеви», теж минулих суботи-неділі не підвели. Аналогічний з юнацьким чемпіонатом ужинок нагород — п’ять медалей. Упевнену перемогу в бігу на 3000 метрів із перешкодами знову здобула майстер спорту міжнародного класу Наталія Стребкова — 10 хвилин 01,77 секунди.

А в її чоловіка, майстра спорту Івана Стребкова, як і на командному чемпіонаті, «срібло» в бігові на 5000 метрів. І, що не може не радувати, поповнилася скарбничка медалей, завойованих нашими дорослими земляками. З особистим досягненням у секторі для метання диска (50 метрів 85 сантиметрів) підопічний Івана Панасюка Олександр Шилівський (ОШВСМ) завоював третє місце в суперечці дорослих і друге — серед молодих атлетів віком до 23-х років.

Не зупиняється в прогресі і вихованка Зборівської ДЮСШ Оксана Долинчук, якою опікується Володимир Небельський. Цього разу в молодіжних баталіях на 800 метрів фінішувала третьою, в дорослих — сьомою. За місця на п’єдесталі і далі веде боротьбу Христина Стефанишина, яка в секторі для стрибків у висоту завоювала четверте місце. Не пощастило ж цього разу хіба ветеранам, майстрам спорту Сергієві Круку і Дмитрові Чорноті. Обоє, звісно, розраховували на більше, аніж на восьмі місця в стрибках у довжину і в потрійному. А ще один висотник Олександр Хома фінішував десятим.

На фото: бронзовий призер чемпіонату України з метання диска серед дорослих Олександр ШИЛІВСЬКИЙ.

Фото із соціальних мереж