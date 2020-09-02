Розуміння соціальної значимості сплати податкових платежів

У січні-серпні цього року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України чотири мільярди 881,4 мільйона гривень податків та зборів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 318,9 мільйона гривень або сім відсотків.

Керівник також зазначив, що надходження державного бюджету склали два мільярди 16,1 мільйона гривень, тоді як у січні-серпні 2019 року платники сплатили один мільярд 839,6 мільйона гривень податкових платежів.

— Відтак цього року, — констатував очільник ГУ ДПС в області, — надходження збільшилися на 176,5 мільйона гривень або на 9,6 відсотка. До того ж сплата перевищила очікувані надходження на 6,1 відсотка, отож додатково скарбниця держави отримала від наших краян 115,7 мільйона гривень.

Доходи місцевих бюджетів упродовж восьми місяців 2020 року склали два мільярди 860,9 мільйона гривень, а це на 3,3 відсотка більше, ніж очікувалося. До місцевих скарбниць додатково спрямували 92,3 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст надходжень склав 144,1 мільйона гривень або 5,3 відсотка.

— У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів, — деталізував Іван Пунько, — забезпечено надходження 874,3 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 116,1 мільйона більше за торішні січень-серпень, 185,5 млн грн податку на прибуток (плюс 20,4 мільйона до очікуваного показника і 10,6 мільйона — до торішнього показника) та 11,1 мільйона гривень акцизного податку.

— Відрадно, що в період пандемічних обмежень, — підсумував посадовець, — суб’єкти підприємництва Тернопільщини розуміють необхідність та соціальну значимість сплати податкових платежів, тому перераховують їх до бюджетів усіх рівнів своєчасно та у повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області