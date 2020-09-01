В Ужгороді — Кубок Незалежності

В Ужгороді визначилися лауреати Кубка Незалежності» з гирьового спорту. В престижних особистих змаганнях, в яких після більш ніж піврічної перерви взяли участь понад пів сотні відомих вітчизняних богатирів із дев’яти команд, успішно виступили й вихованці Збаразької комунальної ДЮСШ і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

У класичному двоєборстві, під час якого атлети працювали з 24-кілограмовими снарядами, насамперед варто відзначити підопічного заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія Андрія Тольпу із Збаража. Йому не було рівних у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 68 кілограмів. Відзначився і земляк Андрія Вадим Карлатян — третій у ваговій категорії до 74 кілограмів.

А ще одного заслуженого тренера України і майстра спорту міжнародного класу Зіновія Кульчицького порадували як учні Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, так і випускники навчального спортивного закладу. Третім, скажімо, фінішував Володимир Воловик, четвертим — Володимир Гуменний, яким також опікується Віталій Гуголь із Збаража, п’ятим — Антон Дуль.

Нарешті ще одну «бронзу» до скарбнички збірної краю поклав учень Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Дмитро Скакун, який виступав у ваговій категорії до 80 кілограмів.

На фото: гирьовики з Тернопільщини після завершення турніру.

Фото Р. СІПРАВСЬКОГО