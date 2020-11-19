До земельної реформи шахраї готувалися задовго

За даними Держгеокадастру України, власники земельних паїв оформили понад 111 тисяч договорів довгострокового користування землею з правом відчуження. Це близько 600 тисяч гектарів аграрних угідь. У такий спосіб приховували фактичну купівлю-продаж земельних паїв.

Першого липня 2021 року в Україні має бути запущений ринок землі. Це може спричинити соціальний конфлікт. Адже тоді земля стане значно дорожчою, ніж на час оформлення згаданих довгострокових договорів. Наприклад, у 2016 році вартість гектара нашої землі становила близько 500 доларів США, а сьогодні він вартує не менше 1500 американських доларів. Схоже, що власників земельних паїв обдурили.

У цій непростій ситуації керівництво Держгеокадастру України вважає, що такі договори мають ознаки удаваних правочинів і їх можна буде розірвати шляхом звернення до суду.

Як-то кажуть, поживемо — побачимо.

Орест ЗВАРИЧ.