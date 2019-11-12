12 листопада у Верховній Раді буде розглянуто закон про землю

Депутати 12 листопада розглянуть законопроекти про ринок землі в першому читанні, про що свідчить розклад на сайті Верховної Ради України.
Зокрема, парламент розгляне урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» №2178, а також 10 альтернативних проектів закону. Крім того, депутати в першому читанні розглянуть зміни до Земельного кодексу щодо вдосконалення системи управління та дерегулювання у сфері земельних відносин (№2194), а також законопроект про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзис) через електронні аукціони (№2195). Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Урядовий законопроект передбачає відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року, допуск до купівлі землі іноземців, а також обмеження – не більше 15% в області і 0,5% сільгоспземель в Україні в одні руки. На даний момент у Верховній Раді зареєстровано 11 редакцій законопроекту про ринок землі. 18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу альтернативний законопроект (№2178-10), який не допускає до купівлі землі юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких є іноземці, до 1 січня 2024 року.