Гідно постояли за честь школи

Під час проведеного нещодавно відкритого чемпіонату Хмельницької області з легкої атлетики відзначилися і вихованці Зборівської ДЮСШ. Юні прихильники «королеви спорту» тренуються під керівництвом досвідченого наставника Володимира Небельського.

Відразу чотири рази підіймалася на п’єдестал пошани Юлія Цвігун. Дівчині не було рівних на дистанціях 150 і 300 метрів. А другі місця виборола в спринті на 60 метрів і в стрибках у довжину.

Подругу по команді підтримали ще троє бігунів. Відразу з двома відзнаками за друге місце повернувся додому Віктор Вацлавів, який відзначився у вирішальних забігах на 150 і 300 метрів. Натомість у суперечці на дистанції 600 метрів Аліна Посівайло фінішувала другою, Надія Соляник — третьою.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО