І до дівчат Миколай завітав у гості

Із нагоди Дня Святого Миколая в спортивному залі Скалатського професійного ліцею провели жіночий волейбольний турнір. Як повідомила одна з організаторок змагань, директорка місцевого комунального центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ольга Данелюк, протягом двох ігрових днів баталії порадували інтригою і непередбачуваністю.

Утім перемога очікувано дісталася найсильнішим — дівчатам зі Скалата. Друге місце завоювали прихильниці гри над сіткою з Городниці, а третіми фінішували господарки майданчика.

Лауреати турніру нагороджені кубками, медалями і відзнаками обласного «Спорту для всіх». Так само, як і найкращі волейболістки змагань.

До проведення турніру також активно долучилися Скалатська міська рада і директорка ліцею Надія Бабійчук.

Фото з архіву організаторів