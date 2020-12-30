За порушення при виплаті зарплати — до відповідальності

Головне управління ДПС у Тернопільській області проводить систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та негативного ставлення до неофіційних трудових відносин. Проте є роботодавці, які виплачують своїм працівникам заробітну плату без сплати податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Упродовж січня-листопада 2020 року працівники податкової служби краю на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників одинадцяти підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску. Після чого десять із них виплатили шість мільйонів 464,1 тисячі гривень заборгованої зарплати. Відтак бюджети отримали 144,6 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 776,6 тисячі гривень єдиного внеску.

Окрім того, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками 199 підприємств. Її результатом стало те, що 185 суб’єктів господарювання погасили заборговану зарплату, виплативши 24 мільйони 472 тисячі гривень. Додаткові надходження з податку на доходи фізичних осіб склали п’ять мільйонів 2,5 тисячі гривень. А єдиного внеску — 14 мільйонів 163,7 тисячі гривень.

Окрему увагу податківці приділяють тим суб’єктам господарювання, які не дотримуються законодавства про оплату праці, виплачуючи своїм працівникам заробітну плату в мінімальному розмірі, чи нижче. Вони провели роз’яснювальну роботу з посадовими особами 822 підприємств та організацій області. Позитивний результат не забарився — 772 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. При цьому бюджети отримали шість мільйонів 122,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та сім мільйонів 334,7 тисячі гривень єдиного внеску.

За підсумками контрольно-перевірочної роботи щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства, з початку року проведено 54 перевірки. Зокрема, інспектори перевірили 34 суб’єкти господарювання — юридичні особи та 20 підприємців. Порушникам нарахували 6,9 мільйона гривень податків та зборів, зокрема, 5,1 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 522,7 тисячі гривень єдиного соціального внеску та 647,8 тисячі гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в листопаді додатково оформлено трудові відносини із 4484 працівниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області