Застосування РРО платниками єдиного податку, які реалізують технічно складні побутові товари

Відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України (ПКУ) реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО (ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Першого січня 2021 року набирає чинності розділ І Закону України від першого грудня 2020 року за номером 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», яким будуть внесені зміни до пункту 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» ПКУ.

Пунктом 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» ПКУ (у редакції згаданого Закону за номером 1017) передбачено, що з першого січня 2021 року до першого січня 2022 року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

— реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Разом із тим, пунктом 6 статті 9 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями встановлено, що РРО та/або ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами-підприємцями), які не застосовують РРО та/або ПРРО відповідно до ПКУ.

Відповідно до статті 2 Закону за номером 265 термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей Закону за номером 265 вживається у значенні, наведеному в Законі України від 12 травня 1991 року за номером 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів».

Постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2017 року за номером 231 затверджений перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Перелік складається з двох частин, які містять:

— перша — найменування груп товарів;

— друга — товарна позиція згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Перелік включає в себе такі групи товарів:

1. Група 73 «Вироби з чорних металів»;

2. Група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини»;

3. Група 85 «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя;

4. Група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»;

5. Група 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»;

6. Група 91 «Годинники всіх видів та їх частини»;

7. Група 92 «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»;

8. Група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

Згідно з першою частиною статті 67 Митного кодексу України (МКУ) УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується Законом України від 4 червня 2020 року за номером 674-ІX «Про Митний тариф України».

При цьому статтею 69 МКУ встановлено, зокрема, що товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.

Тобто, платник податку самостійно визначає відповідність технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

Враховуючи сказане, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО та/або ПРРО з наданням відповідних розрахункових документів.

При цьому, РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Фото відділу пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області