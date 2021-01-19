Будьте гідними слави Андрія Пушкаря

У легкоатлетичному манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка визначилися лауреати чемпіонату області та кубка міста Тернополя з армспорту. За нагороди стартів сперечалися близько сотні рукоборців різних вікових категорій із Тернопільської, Рівненської, Львівської і Чернівецької областей.

На церемонії урочистого відкриття змагань голова обласної федерації армспорту і головний суддя Вадим Стецюк та автор цих рядків побажали наслідувачам славних традицій Андрія Пушкаря визначити найсильніших у чесній спортивній боротьбі.

Далі розпочалися безкомпромісні баталії на праву руку, переможцями в яких серед юніорів стали вихованці місцевих спортивних клубів Максим Рогальський («Колізей»), Денис Кожентковський («Пушкар Тім»), Святослав Габрилей (ЧМК) та Андрій Христинич («Гладіатор»). На ліву руку в цій же віковій групі перемогли Володимир Заєць і Денис Кожентковський із «Пушкар Тім», Святослав Габрилей із ЧМК і Владислав Грисюк із «Чемпіона». Натомість серед молоді на праву руку не було рівних Романові Горошку і Гордієві Бабію з «Пушкар Тім», а на ліву сильнішими стали Вадим Савенко («Мединичі») і Мар’ян Синовіцький («Гладіатор»).

Найцікавішими виявилися поєдинки чоловіків, де першість на праву руку виборов Петро Мельничук, на ліву — Віталій Балабан із «Колізею». У решті вагових категорій серед дорослих перемоги на обидві руки здобули Назар Вознюк («Пушкар Тім»), Дмитро Сімчук (Тернопільська ОДЮСШ із літніх видів спорту) і Микола Лютий («Олімп»).

Варто також зазначити, що спортивний форум провели з дотриманням усіх санітарних і карантинних норм. Аби уникнути скупчення учасників, атлетів розподілили на кілька потоків. Чемпіонат переконливо засвідчив: незважаючи на пандемію, кількість охочих позмагатися в порівнянні з попередніми роками не зменшилася. Навіть на карантині рукоборці активно тренувалися.

До слова, на нещодавньому Кубку України збірна Тернопільської області виборола перше командне місце, а троє наших земляків стали майстрами спорту.

Організаційний комітет щиро вдячний атлетам і їхнім наставникам за цікаві поєдинки, рефері — за об’єктивне суддівство. Окрема подяка за підтримку рукоборців тим, хто долучився до організації чемпіонату області та Кубка міста Тернополя. Головним ініціатором змагань, до речі, стала депутатка Кременецької міської ради, власниця спортклубу «Pushkar gym» Світлана Пушкар, яка й взяла на себе основний тягар організаційної роботи.

Провести турнір на високому рівні, в доброзичливій атмосфері допомогли також головний секретар змагань Ігор Лисий, міський голова Тернополя Сергій Надал, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради Микола Круть, директорка центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталій Тріль, директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Куриляк, директор ДЮСШ імені Андрія Пушкаря Євгеній Запольський, регіональний центр «Інваспорт».

Окрема ж подяка за надану базу для проведення змагань — ректорові вишу, професорові Богданові Буяку. Вже не перший рік університет підтримує і популяризує спорт, тим самим активно проводячи профорієнтаційну роботу серед підростаючого покоління міста та області.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора