На окремі послуги знижено ставку ПДВ

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. 23 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 4 листопада 2020 року за номером 962-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій».

Цим Законом передбачено, зокрема, застосування зниженої ставки ПДВ у розмірі сім відсотків для операцій з:

— постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;

— постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;

— постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху.

До 2025 року продовжено звільнення від оподаткування ПДВоперацій із постачання національних фільмів, визначених Законом «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також із постачання робіт та послуг із виробництва національних фільмів, а також з постачання робіт та послуг із виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з постачання робіт та послуг з тиражування національних та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, а також із постачання робіт та послуг із дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.

Тимчасово,з першого січня 2023 року до першого січня 2025 року, звільняються від оподаткування ПДВоперації із постачання послуг із демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, що такі національні та іноземні фільми адаптовані відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху.

Також тимчасово, до першого січня 2023 року, операції з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), оподатковуються ПДВ за ставкою у розмірі сім відсотків.

Закон набув чинності 23 грудня 2020 року, за винятком окремих змін, які набули чинності з першого січня 2021 року.

Більш детально про формування податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ платниками ПДВ, що здійснюють операції, які оподатковуються за зниженою ставкою ПДВ у розмірі сім відсотків, складення податкових накладних та відображення у податковій звітності з ПДВ операцій за зниженою ставкою йдеться в листі ДПС України від 15 січня 2021 року за номером 1142/7/99-00-21-03-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області