Транспортний податок за елітні іномарки

Упродовж 2020 року власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини два мільйони 706,5 тисячі гривень транспортного податку. Це більше очікуваного на 787 тисяч гривень.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили один мільйон 764,1 тисячі гривень — на 647 тисяч більше, ніж податківці сподівалися отримати. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 942,4 тисячі гривень. Фактичні надходження від них перевищили очікувані на 139,6 тисячі гривень.

Серед елітних марок, за які платники сплачують на Тернопільщині транспортний податок, — Land Rover Range Rover, Mercedes-Bens, Audi, BMW, Lexus, Toyota. У власності краян є також і Porsche, і Bentley, і Jaguar, і Tesla. Доречно нагадати, що ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області