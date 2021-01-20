Відповідальність за порушення використання РРО

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» запроваджено штрафні санкції за порушення законодавства щодо незастосування РРО. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При встановленні під час перевірки факту проведення розрахункових операцій із використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій із фіскальним режимом роботи, невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше, ніж на десять відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання, застосовуються ряд штрафних (фінансових) санкцій.

За перше порушення встановлено штраф у розмірі 100 відсотків вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні вже 150 відсотків вартості товару.

Також за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, притягуються контрольними органами до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статті 155-1 Кодексу про адміністративні правопорушення до осіб, які здійснюють розрахункові операції з порушенням встановленого законом порядку проведення розрахунків, застосовується штраф у розмірі від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області