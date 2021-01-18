Відтермінування застосування РРО для підприємців

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що першого серпня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг». Цей документ визначає застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Законом встановлено обов’язкове застосування РРО для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої груп із першого січня 2021 року, а з першого квітня 2021 року — для всіх підприємців — платників єдиного податку другої-четвертої.

Варто зауважити також, що першого грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платникам єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», яким відтерміновано до першого січня 2022 року обов’язкове застосування РРО чи програмних РРО (ПРРО) для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, але крім тих, які проводять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Отож, РРО не будуть застосовувати платники єдиного податку першої групи та фізичні особи-підприємці другої-четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, якщо обсяг їх доходу протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати. У розрахунку граничного обсягу доходу беруть участь усі види доходів, отриманні платником єдиного податку від здійснення ним підприємницької діяльності протягом календарного року. У випадку перевищення ліміту у 220 розмірів мінімальної заробітної плати, підприємцю необхідно розпочинати застосовувати РРО з першого місяця кварталу, наступного за місяцем такого перевищення, у всіх подальших податкових періодах протягом його реєстрації як платника єдиного податку.

Податківці також зазначили, що з першого січня 2021 року РРО чи ПРРО застосовують підприємці другої-четвертої груп єдиного податку, які здійснюють:

— реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Не варто забувати і про те, що фізичні особи-підприємці, що перебувають на єдиному податку і займаються продажем підакцизних товарів, не звільняються від використання РРО.

Реєстратор розрахункових операцій — це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (надання послуг), операцій із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій із видачі готівкових коштів власником електронних платіжних засобів та з приймання готівки для подальшого переказу.

По суті це аналог касового апарату, тільки у вигляді програмного забезпечення для комп’ютера, смартфона чи планшета. Він дозволяє виконувати фіскальні функції шляхом реєстрації чеків РРО на сервері податкової через Інтернет.

Реєстрація програмних РРО здійснюватиметься через електронний кабінет.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області