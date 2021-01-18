За порушення позбавили ліцензій

Торік фахівці управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області провели 290 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 14 мільйонів 634,6 тисячі гривень.

Після проведених перевірок податківці встановили 336 порушень норм Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, виявили 75 випадків торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від установлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, а також 50 порушень щодо роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування. У тридцяти випадках торгували алкогольними напоями без ліцензій, ще встановлено 36 фактів необладнання та відсутності реєстрації рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників пального, неподання звітності про залишки пального. Ще у 27 випадках податківці зафіксували торгівлю алкоголем на розлив тощо.

Торік на Тернопільщині анулювали 356 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Також скасували 248 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними. Через продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, анулювано 14 ліцензій. Із них по чотири у суб’єктів господарювання Борщівщини та Лановеччини, по дві — у бізнесменів Зборівщини та Тернополя.

Загалом станом на початок 2021 року на території області є 4655 діючих ліцензій, що на 104 більше, ніж торік. При цьому суб’єкти господарювання застосовують 2507 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2148 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслудби ГУ ДПС у Тернопільській області